Tost Yedi, Gece Hırsızlık Yaptı

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Adana’da bir kişi, tost yiyip portakal suyu içtiği büfeyi gece saatlerinde soyarak 10 bin TL çaldı. Ancak, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve sonrasında şüpheli polise yakalandı. Tutuklanan şüphelinin emniyette, “Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Olay, 18 Mayıs akşamında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti.

PLANI DEVREYE SOKTU

24 yaşındaki A.D., büfeye gelerek burada yiyecek yedikten sonra iş yeri sahibinin paraları sayıp kasaya koyduğunu fark etti. İş yeri sahibi N.G. dükkanını kapatıp evine döndükten sonra, şüpheli planını uygulamaya koydu ve gece yarısı büfeye girdi. Büfenin branda fermuarını açarak içeri giren A.D., kasada bulunan 10 bin lira ile bir cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS OPERASYONU

Sabah iş yerini açan büfe sahibi durumu fark edip hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyon sonucunda, evinde yakalanan A.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, “Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Hepsini de harcadım” ifadelerini kullandı. Adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda bulunan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.