TosuN Erenler’de Trafiği Birbirine Kattı

TOSUNUN TRAFİĞİ KARMAYA SOKMASI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde D-100 kara yoluna çıkan bir tosun, trafiği olumsuz etkileyerek ortalığı karıştırdı. Bu olay, bir süre boyunca trafik akışını durdurdu ve tosun, ekipler ile vatandaşların ilgisini çekti. Ekipler, D-100 kara yolunda trafiği durdururken, tosunun araçların üzerine doğru koşması dikkat çekti.

VATANDAŞLARDAN SEFERBERLİK

Trafiğin aksamasına neden olan tosun, yolda koşarak paniğe yol açtı. Olay yerine gelen vatandaşlar, bu duruma müdahale etmek için seferber oldu. Tosun, bir süre sonra yan yola yönelerek kaçtı. Ancak, hızlı bir şekilde yakalanmayı başardı. Ekiplerin ve vatandaşların tosunu yakalamaya çalıştıkları anlar, saniye saniye kaydedildi.