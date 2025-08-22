Tosun Paşa, 1976’da Çekildi. Eğlenceli Hikâye, Güçlü Kadro. Kemal Sunal, Şaban Rolünde

Tosun Paşa: Efsanevi Bir Yapım

1970’li yılların en popüler yapımlarından biri olan Tosun Paşa, etkileyici oyuncu kadrosu, eğlendirici senaryosu ve dönemin sosyal yapısını hicveden mizahi diliyle öne çıkıyor. Özellikle Kemal Sunal’ın sahneleri, izleyicilerin zihinlerinde yer edinmiş durumda. Peki, Tosun Paşa filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi?

Eğlenceli Hikâye ve Karakterler

Tosun Paşa filmi, Osmanlı döneminde Mısır’ın İskenderiye şehrinde geçen bir hikâyeyi anlatıyor. Film, iki köklü aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları’nın bereketli Yeşil Vadi için verdikleri büyük mücadeleyi ele alıyor. Tellioğulları, avantaj sağlamak amacıyla uşağı Şaban’ı (Kemal Sunal) Osmanlı paşası Tosun Paşa kılığına sokuyor. Şaban bu rolü üstlenince işler karışıyor çünkü o, Daver Bey’in kızı Leyla’ya (Müjde Ar) âşık oluyor. Ancak gerçek Tosun Paşa’nın ortaya çıkmasıyla birlikte filme damgasını vuran eğlenceli ve unutulmaz sahneler yaşanıyor.

Tosun Paşa’nın Kadrosu

Film, Yeşilçam’ın en güçlü oyuncu kadrolarından birine sahip. Kadroda yer alan bazı isimler şöyle:

– Kemal Sunal – Şaban / Sahte Tosun Paşa

– Müjde Ar – Leyla

– Şener Şen – Lütfü Tellioğlu

– Adile Naşit – Adile Tellioğlu

– Ayşen Gruda – Zekiye Tellioğlu

– Mete Sezer – Daver Bey

– Zihni Göktay, Ergin Orbey, Sıtkı Akçatepe, Bilge Zobu gibi birçok usta isim.

Bu kadro, filmin yıllar geçse de popülerliğini korumasının en önemli sebeplerinden biridir.

Yapım Bilgileri

Yapım yılı: 1976

Gösterim tarihi: 1 Şubat 1976

Çekim mekanları: Film, İstanbul’un tarihi yerlerinde çekilmiştir. Öne çıkan mekanlar arasında Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı (aile konakları sahneleri), Emirgan Korusu (dış mekan sahneleri) ve Kilyos (çöl sahneleri) yer alıyor. Her ne kadar Mısır’da geçiyor gibi görünse de, film tamamen İstanbul’da çekilmiştir.