Tosun Paşa’nın Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Tosun Paşa Filminin Ekranlara Dönüşü

İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun Paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Tosun Paşa filmini izlemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında “Tosun Paşa konusu nedir?”, “Tosun Paşa oyuncuları kimlerdir?” ve “Tosun Paşa özeti” gibi bilgiler yer alıyor. Filmin olay örgüsü, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Mısır Eyaleti’nde geçiyor.

Tellioğulları ve Seferoğulları Arasındaki Mücadele

Tellioğulları ve Seferoğulları isimli iki ünlü aile, İskenderiye’nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için kıyasıya bir rekabete giriyor. Vadinin kime ait olduğu konusunda devlet görevlileri de bir karar alamıyor. Bu durumda Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri, Yeşil Vadi’yi kazanmak amacıyla İskenderiye’nin en büyük devlet memuru Daver Bey’in kızı Leyla’yı (Müjde Ar) elde etmek için mücadele ediyorlar. Daver Bey (Mete Sezer), kızını Seferoğulları’na vermeye karar verince, Tellioğlu ailesi daha büyük bir avantaj sağlamak için evin uşağı Şaban’ı (Kemal Sunal), Kahire’nin en tanınmış ve en güçlü paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtmaya karar verir.

Filmin Detayları ve Karakterler

Tosun Paşa, yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği, senaryosunu Yavuz Turgul’un yazdığı ve yapımcılığını Nahit Ataman’ın gerçekleştirdiği 1976 yapımı bir komedi filmidir. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Filmin hikayesi, Nâzım Hikmet’in 1939 yılında kaleme aldığı aynı isimli senaryodan uyarlanmıştır. Ayrıca bu film, Kartal Tibet’in yönetmenlik yaptığı ilk projedir. Kemal Sunal’ın canlandırdığı “Tosun Paşa” karakteri, dönemin Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu Ahmed Tosun Paşa’dan esinlenerek oluşturulmuştur.

Karakter Listesi

Tellioğulları:

– Kemal Sunal — Şaban (Sahte Tosun Paşa)

– Şener Şen — Lütfü

– Akil Öztuna — Akil

– Adile Naşit — Adile

– Ayşen Gruda — Zekiye

– Tuncay Gürel — Bekir (Küçük Enişte)

– Ergin Orbey — Vehbi

– Oya Aydonat — Emine

– Zihni Göktay — Ruhi

– Filiz Toprak — Fatma

– İhsan Bilsev — Mülayim

– Günfer Feray — Hatice

Seferoğulları:

– Sıtkı Akçatepe — Sıtkı

– Cevdet Arıkan — Suphi

– Hikmet Gül — Rukiye

– Ata Saka — Kasım

– Ayten Erman — Mor elbiseli

– Akif Kilman — Akil’e sopayla vuran

– Nevin Güler — Sarı elbiseli

– Tevfik Şen — Mavi ceketli

– Suna Yıldızoğlu — Sarışın kız

– Sıdıka Duruer

Diğer karakterler:

– Müjde Ar — Leyla

– Mete Sezer — Daver Bey

– Oktar Durukan — Hakiki Tosun Paşa

– Bilge Zobu — Merasim kumandanı

– Yasemin Esmergül — Dadı

– Hayri Esen — Defterdar Bey

– Celal Yonat — Çığırtkan

– Ali Demir — Tellioğulları’nın yanlışlıkla kaçırdığı kişi