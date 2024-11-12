Tosuncuk Mahkemeye Mektup Gönderdi Şaşırttı

MEHMET AYDIN’DAN MAHKEMEYE MEKTUP

Çiftlik Bank davası sanığı olarak tutuklu bulunan Mehmet Aydın, kamera karşısında dikkat çeken zayıflığı ile birlikte cezaevinden mahkemeye bir mektup gönderdi. Aydın, mektubunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti. Devam eden ‘Çiftlik Bank’ davasında Aydın’ın üç ayrı suçtan toplam 88 bin 302 yıla kadar hapsi isteniyor. Aydın’ın yazdığı mektup, davada önemli bir gelişme kaydetti.

RÜŞVET YOLUYLA YAPILAN İŞLEMLER

Mektubunda yaptığı açıklamada, daha önceki beyanlarında bahsettiği Ayhan Çalışkan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. “Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir” diyerek, bu kişinin kendisiyle ilgili daha fazla sahte işlemler gerçekleştirdiğini vurguladı. Aydın, yapmış olduğu finansal işlemleri naylon faturalarla gizleyerek, Uruguay’da bulunan iki paravan şirkete aktardığını belirtti. “Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir” dedi.

MAĞDURLAR VE PARA AKTARIMLARI

Aydın, makinelerin Paraguay’a ulaşmasının ardından Ayhan Çalışkan’ın bu ülkeye 100.000 dolar gönderdiğini ve bunun da davaya konu olan MASAK raporunda yer aldığını ifade etti. Ayrıca, “Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir” cümlesiyle olayın ciddiyetine dikkat çekti. Mektubunun sonunda, bildiklerini detaylıca anlatmak için tekrar ifadesinin alınmasını talep etti. Aydın, zayıflığıyla dikkat çeken bir fotoğrafını da mektubuna ekledi.