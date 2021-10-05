‘Tosuncuk’a 2 bin 608 yıl hapis

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında 2 bin 608 yıl hapis cezası istendi.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmasından kısa bir süre sonra yakalanan Mehmet Aydın hakkında 2 bin 608 yıl hapis cezası istendi.

Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Aydın’ın 2 bin 608 yıla kadar daha hapsi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede “Çiftlik Bank” oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı.

Şirketin kurucusu Mehmet Aydın’ın ifadelerine de yer verilen iddianamede, Aydın’ın “Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum” dediği hatırlatıldı.

4 şüpheli firari

İddianamede şüpheliler Cengiz Samur, Hakan Soysal, Osman Naim Kaya ve Serdal Dostoğru’nun firari olduğu ve hala ifadelerinin alınamadığı da vurgulandı.

Tanık olarak ifadesi alınan Eray Aker’in de ifadelerine yer verilen iddianamede, Aker’in 2016 yılında ‘Ukte’ isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini, onunla birlikte düet yapan ‘Eren’ diye bir sanatçı olduğunu, Bursa’da yaşayan ‘Eren’ isimli sanatçıya ulaştığını ve bu kişinin Mehmet Aydın olduğunu söylediği anlatıldı.

Tanık Aker, Aydın’ın yazılımla ilgilendiğini ve Rus kaynaklı sitelerde o dönem yaygın olan “Çılgın Tavuklar” oyunundan bahsettiğini anlattı.

Aydın’ın kendisine “Benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler” dediğini, sonrasında da “Bir hafta kadar sonra gelen parayla çiftlikler oluşturacağım, kar edilecek” şeklinde konuştuğunu söyledi.