Tosya’da 12 Yıl Ceza Alan Kişi Yakalandı

12 YIL HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, 12 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin bu başarılı operasyonu, Tosya’da yürütülen asayiş çalışmalarının etkili olduğunun bir göstergesi oldu.