Tosya’da 32 Çocuk Sünnet Şöleni

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİ

Tosya ilçesinde düzenlenen bir etkinlikle 32 çocuk sünnet ettiriliyor. Tosya Belediyesi’nin, iş insanı Mehmet İnan’ın destekleriyle gerçekleştirdiği toplu sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkı’nda yapılıyor. Şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlıyor. Ardından Kur’an-ı Kerim okunuyor.

GENÇLİĞE VE GEÇMİŞE SAHİP ÇIKMAK

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, şölende yaptığı konuşmada geleceğe yön vermek için gençlerin yetiştirilmesinin ve geçmişin önemine vurgu yapıyor. Kavaklıgil, “Rabbim inşallah hem damatlıklarını, hem de bu ülkeye ve gelecek nesillere hizmet edecek, güzel işler yapmayı çocuklarımıza nasip eylesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyor.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, etkinlikte iş insanı Mehmet İnan’a plaket takdim ediyor. Sünnet ettirilen çocuklar için çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. Sanatçılar eşliğinde eğlencenin yapıldığı şölende, 32 çocuk ve aileleri keyifli vakit geçiriyor.

İKRAMLAR VE SÜNNET KONVOYU

Etkinlikte, 1 ton pirinç ve 500 kilogram etle yapılan etli pilav yaklaşık 10 bin kişiye sunuluyor. Ayrıca, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in makam aracı, sünnet aracı olarak kullanılarak bir sünnet konvoyu da düzenleniyor.