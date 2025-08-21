Tosya’da Araç Devrildi, Sürücü Kaçtı

KAZA DURUMU VE GÖRÜŞLERİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir otomobil devrildi. Kazada yaralanan kimse olmadı, ancak sürücünün olay yerinden kaçtığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Kaza, Tosya-Yapraklı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kaynağı henüz belirlenemeyen 35 CEC 214 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki toprak rampaya çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇMASI VE DURUMU

Araçtaki M.Z., olay sırasında alkollü olduğu bildirildi. M.Z., kazadan yara almadan kurtuldu ama hastaneye gitmek istemedi. Kendisi otomobili kullanan sürücünün olay sonrası kaçtığını belirtti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

POLİS İNCELEMESİ

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası M.Z.’nin durumu iyi olarak değerlendirildi ve hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri, kazanın sebebi ve koşulları ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.