Tosya’da Araç Refüje Çarptı, 1 Ölü

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 Karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Çeltik köyü mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 34 VG 6134 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Çarpma sonrası araç yan yatarak yoldan çıktı ve durabildi.

YARALILAR VE MORG İŞLEMLERİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Muasser Aydın, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.A. ile Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İlk müdahale sonrası yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muasser Aydın’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.