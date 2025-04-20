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Tosya’da Araçta Bin Litre Etil Alkol

ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda bir araçta bin litre etil alkol bulunuyor. Bu kapsamda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YASADIŞI KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasadışı içki kaçakçılığını önlemeye yönelik ortak çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Tosya ilçesinde tespit edilen bir araç üzerinde arama gerçekleştirildi. Tosya Uygulama Noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, bin litre etil alkol ele geçiriliyor. Ele geçirilen alkol ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılıyor.

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