Tosya’da Çiftçilere Traktörler Teslim Edildi

HİBE VE FAİZSİZ KREDİ İLE TRAKTÖR TESLİMİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde maliyetinin yüzde 20’si hibe, yüzde 80’i faizsiz kredi ile karşılanan 4 traktör, düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde 22 aileye toplam 13 milyon 340 bin TL destek sağlandı. Bu desteklerin 2 milyon 668 bin TL’si hibe olarak verilirken, 10 milyon 672 bin TL’si uygun koşullarla sağlanan kredilerden oluştu.

ORMANCILIK VE SÜT SığırcılıĞINA YATIRIM

Destek programı kapsamında, vatandaşlara traktör, kabuk soyma makinesi, tomruk çekme vinci gibi ormancılık faaliyetlerini kolaylaştıracak makinelerin yanı sıra süt sığırcılığı yatırımları için de finansman verildi. 14 Mart tarihinde destek başvurusunda bulunan Aydın Yaylacı, Mustafa Tavla, Cafer Yaylacı ve İsmail Gürbüz isimli vatandaşlar, maliyetinin yüzde 20’si hibe, yüzde 80’i faizsiz kredi ile temin edilen traktörlerine sahip oldu. Traktörler, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenle 4 vatandaşa teslim edildi.