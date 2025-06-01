Tosya’da D100’de İki Araç Çarpıştı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda gerçekleşen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tosya ilçesindeki Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Olay yerindeki bilgilere göre, İstanbul yönünde ilerleyen A.O. yönetimindeki 18 DU 361 plakalı otomobil, dinlenme tesisi girmek için kavşaktan dönüş yapan B.G. kontrolündeki 05 RD 669 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

Kazada her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra Tosya Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.