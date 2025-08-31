Tosya’da D100’de kaza meydana geldi

KAZA SONRASI HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ADAM

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda bir otomobilin çarptığı 74 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde D100 kara yolu Çaykapı köyü kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yolda karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki İsmail Keskin’e, sürücüsü belirlenemeyen 35 AZE 485 plakalı bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Keskin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol neticesinde İsmail Keskin’in hayata veda ettiği tespit edildi. Olay sonrası olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra, Keskin’in cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası sinirlenen köy halkı, D100 kara yolunu trafiğe kapatmayı denedi.

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşları sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engelledi. Çaykapı köyü muhtarı Mustafa Çiçek, yolda sürekli kazaların meydana geldiğine vurgu yaparak gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Kazayla ilgili incelemeler ise başlatıldı.