Tosya’da Etil Alkol Yakalandı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, içki kaçakçılığına yönelik yürütülen bir çalışma sonucunda, bin litre etil alkol ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

ETKİN OPERASYON HAYATA GEÇİRİLDİ

Bu çalışma çerçevesinde, Tosya’daki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan arama sonucunda, bin litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan alkolle bağlantılı olarak olayla ilgili iki zanlı da gözaltına alındı. Hedeflenen kaçakçılığın önlenmesine yönelik adımların atılması, bu tür olayların daha fazla büyümesini engellemeyi amaçlıyor.