Tosya’da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

KAYIP Alzheimer HASTASI BULUNDU

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sağ olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, Dağçatağı köyünde yaşayan Alzheimer hastası A.C., 18 Nisan’da öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. A.C.’nin ailesi, uzun süre geri dönüş olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın alınmasının ardından kayıp şahsı bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Asayiş Komando Timleri, JAK Timleri, Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Unsuru, AFAD ve UMKE ekipleri dahil olmak üzere toplamda 34 personel kayıp kişinin bulunması için çalışmalara katıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda kayıp A.C., sağ olarak bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen A.C., olay yerindeki ilk muayenenin ardından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması, kaybolan bireylerin bulunması için yapılan aramaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.