Tosya’da kaza, 1 ölü, 4 yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Kazanın saat 18.00 sıralarında Tosya D100 yolu Çevlik köyü mevkisinde gerçekleştiği öğrenildi. M.A. isimli sürücünün yönetimindeki 34 VG 6134 plakalı hafif ticari araç, direksiyon kontrolünü kaybettikten sonra refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol dışına savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçta bulunan Muyesser Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar arasında sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan, ikisi çocuk olan Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A. bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca polis, kazayla ilgili incelemelere başladı.