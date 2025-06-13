Haberler

Tosya’da Kaza: 9 Yaralı, 4 Çocuk

İKİ ARAÇLI KAZA BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Tosya ilçesinde D-100 yolu Yapraklı Kavşağı altgeçidinde yaşanan kazada, 3 aracın karışması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saat 18.45 sıralarında, D-100 yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir eden 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçiyor. Karşı yönden gelen bir minibüs ve ardından bir otomobile çarpmasıyla büyük bir hasar oluşuyor.

KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4’ü çocuk toplam 9 kişi yaralanıyor. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırılıyorlar. Tosya Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

ULAŞIMDA ARA HÜKÜMLER GEÇİYOR

Kazanın ardından bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlanıyor. Araçların kaldırılmasının ardından trafik, normal seyrine dönüyor. Olayın hemen ardından kaza ile ilgili inceleme başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu, İran’a Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail Ordusu, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda zenginleştirilmiş uranyum işlemlerine dair altyapının yok edildiği ifade edildi.
Haberler

Bariyerlere Saplanan Araç, Sürücü Kurtuldu

Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil bariyerlere çarparak sıkıştı. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.