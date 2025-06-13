Tosya’da Kaza: 9 Yaralı, 4 Çocuk

İKİ ARAÇLI KAZA BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Tosya ilçesinde D-100 yolu Yapraklı Kavşağı altgeçidinde yaşanan kazada, 3 aracın karışması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saat 18.45 sıralarında, D-100 yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir eden 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçiyor. Karşı yönden gelen bir minibüs ve ardından bir otomobile çarpmasıyla büyük bir hasar oluşuyor.

KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4’ü çocuk toplam 9 kişi yaralanıyor. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırılıyorlar. Tosya Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

ULAŞIMDA ARA HÜKÜMLER GEÇİYOR

Kazanın ardından bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlanıyor. Araçların kaldırılmasının ardından trafik, normal seyrine dönüyor. Olayın hemen ardından kaza ile ilgili inceleme başlatılıyor.