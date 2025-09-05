Tosya’da Kaza Sonucu M.İ. Öldü

KAZA ANINDA YAŞANAN FELAKET

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 53 yaşındaki sürücü M.İ. yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve kaydedildi. Olay, saat 19.00 sıralarında Tosya Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.İ. kontrolündeki 37 ADY 936 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın ardından çevrede bulunanlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.İ.’nin kaza sonrası yaşamını yitirdiğini tespit etti. M.İ.’nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının kaza yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca, güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.