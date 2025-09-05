Tosya’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA VE HAYAT KAYBI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Tosya Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Mustafa İnci’nin kullandığı 37 ADY 936 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarparak takla attı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Kaza neticesinde otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrasında sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından, İnci’nin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı.