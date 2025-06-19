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Tosya’da Köpek Saldırıya Uğrayan Kurye

OLAY NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli bir kurye, boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Olay, Tosya’nın Cumhuriyet Mahallesi bağlar mevkin de gerçekleşti.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, yemek siparişini teslim etmek için motosikletinden inen 21 yaşındaki E.K., başıboş köpeğin saldırısına maruz kaldı. Köpek, E.K.’nin boğazına ve vücudunun farklı bölgelerine saldırarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar, hemen müdahale ederek genç kuryeyi kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan E.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine taşındı. Burada tedavi altına alınan E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

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