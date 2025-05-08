Haberler

Tosya’da Kuvvetli Yağışlar Sorun Yarattı

SAĞANAK YAĞIŞ SÜRÜCÜLERİ ZOR DURUMA SOKTU

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış, bazı yollar üzerinde ciddi su birikintileri oluşturdu. Etkili olan yağışlar nedeniyle birçok yol ve caddede su birikintileri oluştu. Bu durum, özellikle araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu.

VATANDAŞLAR SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

İlçedeki her yağışta özellikle D100 karayolunu ilçeye bağlayan yollarda su birikintisi sorunuyla karşılaşan vatandaşlar, bu duruma dikkat çekerek yetkililerden çözüm talep ediyor. Yapılan açıklamalarda, yaşanan sorunların giderilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

MATSO Başkanı Güngör, Tarımı Geliştiriyoruz

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'taki tarımın gelişimine dair topraksız tarımın önemini vurguladı. Dr. Nafiye Ünal da bu sisteme ve çilek üretimine dair bilgiler aktardı.
Haberler

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'da su kesintisi 8 Mayıs'ta Beykoz'da gerçekleşecek. Su kesintisinin süresi ve zamanlaması hakkında detaylar araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.