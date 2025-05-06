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Tosya’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İLÇEDEKİ MOTORİZE KAZADA AĞIR YARALANMA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde virajı alamayarak refüje çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.C. (28) yönetimindeki 16 BDT 520 plakalı motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralanıyor.

VATANDAŞLARDAN ACİL YARDIM İHBARI

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlatıyor.

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