Tosya’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA ANI VE SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralı durumda. Olay, Tosya ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, T.U. yönetimindeki 37 KH 569 plakalı motosiklet, bariyerlere çarpıyor ve bu çarpışma ciddi yaralanmalara neden oluyor.

SAVCILIK VE POLİS EKİPLERİ OLAYDA GÖREV ALDI

Kazayı gören vatandaşların ivedilikle yaptığı ihbar neticesinde, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hemen Tosya Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Buradaki ilk müdahalenin ardından, sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme süreci başlatılmış durumda.