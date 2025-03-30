Tosya’da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINI KAPAN ÇARPIŞMA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tosya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET VE OTOPARKTA ÇARPIŞMA

Alınan bilgilere göre, otomobil, caddede ilerlerken 3 tekerlekli motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosikletin üzerinde bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.