Tosya’da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği

ÖĞRENCİLER FARKINDALIK YARATTI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, ilkokul öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu’ndan öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek hem kitap okudu hem de aileleriyle birlikte bu keyfi yaşadı. Etkinliğe katılan aileler, açık havada kitap okumanın tadını çıkarırken, organizasyon “Ailemle Eğitim Yolculuğu” projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

ETKİNLİĞE DESTEK VERENLER

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul da etkinliğe katılarak öğrencilere destek verdi. Öğrenciler sadece Cumhuriyet Meydanı’nda değil, aynı zamanda ilçenin farklı bölgelerinde de bir araya gelerek kitap okumaya devam etti. Etkinlikle ilgili bilgi veren Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu Sınıf Öğretmeni Safiye Yener, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek istediklerini belirtti.

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Yener, “Ailemle Eğitim Yolculuğu projesi çerçevesinde ‘Her Yerde Kitap Okuyorum’ etkinliği düzenledik. Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu 2B sınıfı olarak meydanda okuyoruz. Okulumuzdaki farklı sınıflar, ilçedeki kapalı spor salonlarında, sentetik sahada, okul bahçelerinde ve parklarda okumaya devam ediyor. Kütüphaneler Haftası olması sebebiyle de bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Bu tür etkinliklerle hem öğrencilere hem de ailelerine kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, okuma sevgisini artırmayı hedefliyorlar. Bu farkındalık çalışmaları, öğrencilere olduğu kadar toplumun genelinde de olumlu bir etki yaratması bekleniyor.