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Tosya’da Sağanak Nedeniyle Yol Kapandı

YAŞANAN SAĞANAK NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAKLIK

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak, yolun çamurla kaplanmasına yol açtı ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Tosya-Kastamonu kara yolunun Kaleyakası mevkiinde meydana gelen bu olumsuz durum, özellikle yüksek kesimlerdeki toprak yangından dolayı gelişti.

ARAÇLARIN KURTARILMASI İÇİN İŞ MAKİNESİ KULLANILDI

Çamura saplanan bazı araçlar, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Bir süre kapalı kalan kara yolunda Tosya Belediyesi ve Karayolları ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. İş makineleri sayesinde çamurun temizlenmesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.

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