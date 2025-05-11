Tosya’da Sağanak, Sel Oluşturdu

SEL NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, sele yol açtı. Bu durum, Kastamonu-Tosya kara yolunun tamamen kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri, yolun çamurla kaplanması üzerine temizlik çalışması başlattı.

SAĞANAK ETKİSİYLE TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

Tosya’da akşam saatlerinde yoğun bir şekilde gerçekleşen yağmur, Kaleyakası mevkisinde büyük su birikintileri ve taşkınlar oluşturdu. Bu şartlar altında, yolda ilerleyen birçok araç güçlükle hareket edebildi. Sürücülerin yaptığı ihbarlar sonrası, olay yerine polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Belediye ekipleri, yolun trafiğe yeniden açılması amacıyla iş makineleriyle yola müdahale ediyor.