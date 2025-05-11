Tosya’da Sağanak, Ulaşımı Aksattı

SAĞANAK NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, yolda çamur birikmesine sebep oldu ve ulaşımda sorunlar yaşandı. Sağanak, Tosya-Kastamonu kara yolunun Kaleyakası mevkiinde etkili oldu.

ARAÇLAR KURTARILDI

Yağışların etkisiyle yüksek kesimlerdeki toprak, kara yolunu kapladı. Çamura saplanan bazı araçlar, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Bir süreliğine ulaşıma kapanan kara yolunda, Tosya Belediyesi ve Karayolları ekipleri gerekli çalışmaları yürüttü.

YOL TEKRAR AÇILDI

Çamurun temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. İş makineleri, yol üzerindeki sorunları gidererek trafiğin akışını sağladı.