Haberler

Tosya’da Sağanak, Ulaşımı Aksattı

SAĞANAK NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, yolda çamur birikmesine sebep oldu ve ulaşımda sorunlar yaşandı. Sağanak, Tosya-Kastamonu kara yolunun Kaleyakası mevkiinde etkili oldu.

ARAÇLAR KURTARILDI

Yağışların etkisiyle yüksek kesimlerdeki toprak, kara yolunu kapladı. Çamura saplanan bazı araçlar, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Bir süreliğine ulaşıma kapanan kara yolunda, Tosya Belediyesi ve Karayolları ekipleri gerekli çalışmaları yürüttü.

YOL TEKRAR AÇILDI

Çamurun temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. İş makineleri, yol üzerindeki sorunları gidererek trafiğin akışını sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

O Ses Türkiye Final Heyecanı Başladı

O Ses Türkiye 2025 finali için geri sayım sürüyor. 11 Mayıs Pazar günü, SMS oylarıyla kazanan belirlenecek ve yarışmanın 16 finalisti sahne alacak.
Haberler

O Ses Türkiye 2025 Finali Başlıyor

O Ses Türkiye final heyecanı başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in hazırladığı takımlar, yarışmayı heyecanla bekliyor. Şampiyon kim olacak?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.