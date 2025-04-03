Tosya’da Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, bir şahsın husumetlisi tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybettiği olay yaşandı. Zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Hacıpir Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞMELER

Alınan bilgilere göre, H.K. ile husumetlisi Mustafa Bırtlak arasında henüz belirlenmeyen bir neden yüzünden sözlü bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu esnada H.K., yanında bulunan tüfeği kullanarak Mustafa Bırtlak’ı vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

SAĞLIK DURUMU VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mustafa Bırtlak’ı Tosya Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Bırtlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cinayetin zanlısı H.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Bırtlak’ın cenazesi, ikindi namazını takiben Tosya Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma da sürdürülüyor.