Tosya’da Uyuşturucu Operasyonu, 3 Sanık Hapis

ÜÇ SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç sanık hapiste cezalandırıldı. İç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Edinilen bilgilere göre, Tosya’da 2023 yılında Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığına dair ihbar alınan bir mekâna operasyon düzenledi. Operasyon sırasında iki ikamette, bir araçta ve sekiz şansın üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 220 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, uyuşturucu içiminde kullanılan üç düzenek, 5,75 gram metamfetamin, 5,46 gram kokain ve iki adet ecstasy hap ele geçirildi.

İSTANBUL’DAN KASTAMONU’YA UYUŞTURUCU GETİRİLDİ

Devam eden operasyonda İstanbul’dan uzaktaki uyuşturucu maddeyi Kastamonu’ya getirdikleri belirlenen A.B. ve E.A.’nın aracında yapılacak arama neticesinde 28,08 gramlık karton bardak içinde alüminyum folyo kağıdına sarılı metamfetamin, 17,12 gram dolu vaziyette siyah pipet içerisinde metamfetamin, 97 tane sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı olan ekipmanlar ve bin 560 TL nakit para bulundu. E.A. isimli kadının üst aramasında iç çamaşırında sakladığı 15,65 gram kubar, 10,53 gram kannabinoid ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan sekiz şüpheliden A.B., H.Ç., E.A. ve S.A. tutuklandı ve tutuklanan kişiler hakkında dava açıldı.

MAHKEMEDE SAVUNMALAR YAPILDI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan A.B., “Ben bulunan uyuşturucu maddeleri kullanmak için aldım. Ticaretini yapmadım. E.A.’nın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler de bana aittir. Yolda polis çevirmesini görünce panikleyip E.A.’ya verdim” şeklinde ifade verdi. E.A. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, A.B.’nin uyuşturucu madde almasını uyandıktan sonra öğrendiğini söyledi. H.Ç. de kendisine iftira atıldığını iddia ederek, Tosya’ya giderken cebinde 10 bin 500 TL para bulunduğunu, tutuklandıktan sonra kaybını belirtti. Yargılama sırasında tahliyesine karar verilen S.A., olayla ilgisi olmadığını ifade ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, A.B. ve H.Ç.’yi ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına, E.A.’yı ise 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak Sinan A.’nın beraatine hükmetti.