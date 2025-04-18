Haberler

Tosya’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu’ya bağlı Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıyor.

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNE VE ARAÇLARINA BASKIN YAPILDI

Bu çalışmalar kapsamında tespit edilen 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de Zirve Gala Programı Yapıldı

Rize'de gerçekleştirilen 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi gala programında Vali İhsan Selim Baydaş, şehrin turizm potansiyelini vurguladı ve yeni yatırımlarla misafir karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.
Haberler

Uşak’ta Kadın Araçla Çarpıldı, Öldü

Uşak'ta 59 yaşındaki Fadime Azman, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay sonrası gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.