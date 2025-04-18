Tosya’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu’ya bağlı Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yapıyor.

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNE VE ARAÇLARINA BASKIN YAPILDI

Bu çalışmalar kapsamında tespit edilen 3 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.