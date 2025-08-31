Tosya’da Yaşlı Adam Aracın Çarpmasıyla Öldü

ACILARLA DOLU BİR KAZA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki İsmail Keskin, bir cipin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 20.00 sularında D-100 kara yolu üzerindeki Tosya Çaykapı köyü kavşağında gerçekleşti. İsmail Keskin’e, sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen 35 AZE 485 plakalı cip çarptı.

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Keskin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Keskin’in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALEBİ

Çaykapı Köyü Muhtarı Mustafa Çiçek, bölgede sık sık kaza olaylarının yaşandığına dikkat çekerek, “Bu kara yoluna alt geçit ya da üst geçit yapılması için başvuruda bulunduk ancak henüz olumlu bir dönüş alamadık. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.