Tosya’daki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA BİR TUTUKLAMA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında 3 kişi gözaltına alındı, bu şüphelilerden biri tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

TOSYA İLÇESİNDE ARAMA YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde yapılan operasyonda A.H.A., A.Ç. ve E.K. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği düşünülen 10 bin 220 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen E.K., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.