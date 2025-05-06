Tosya Fen Lisesi Fuarı Açıldı

DÜZENLENEN BİLİM FUARI

Tosya Fen Lisesi, TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenliyor. Okulun spor salonunda gerçekleşen fuarın açılışını AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ve protokol üyeleri yaptı.

AÇILIŞTA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Okul Müdürü Mustafa Karslı, yaptığı konuşmada fuarda “TÜBİTAK tarafından kabul edilen 11 proje ile Tosya Fen Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü tarafından hazırlanan 8 projenin sergilendiğini” belirtti. Araştırma ve teknoloji projelerinin bulunduğu fuar, 6-7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık kalacak.