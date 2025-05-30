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Tosya’ya Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi

BELEDİYE HAYVAN BAKIM EVİ YAPIMINA BAŞLIYOR

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için bir bakım evi inşa ediliyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, 12 bin 370 metrekarelik alanda hayvanlar için bir bakım evi inşa edeceklerini açıkladı.

ÇALIŞMALAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Kavaklıgil, çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Başkan, “Burada can dostlarımız güvenle barınacak, tedavi edilecek ve sevgiyle iyileşecek.” sözleriyle projeye dair detayları paylaştı. Bu bakım evi, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştiriyor ve topluma fayda sağlıyor.

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