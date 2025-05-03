Tosyalı İskenderun, EuroCup’ta Şampiyon Oldu

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

İtalya’da gerçekleştirilen EuroCup Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyon olmayı başardı. Finalde, İtalya temsilcisi Asina Basket’i 77-31 gibi farklı bir skorla mağlup eden temsilcimiz, Avrupa kupasını ülkemize kazandırdı.

ÖDÜL TÖRENİ NEŞELİ GEÇTİ

Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde takımların kupaları, “geleceğe ışık olsun” mesajıyla çocuklar tarafından takdim edildi. Tosyalı İskenderun, şampiyonluk kupasını alırken, takım kaptanı Özgür Gürbulak da “en iyi ilk 5” oyuncu arasında yer alarak bireysel ödülün sahibi oldu. Törende konuşma yapan IWBF temsilcisi Ivan Dabo, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı ve başarılar diledi. Tosyalı İskenderun’un oyuncuları, maçı kazandıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Oyuncular, “Zorlu bir turnuvayı alnımızın akıyla tamamladık” diyerek duygularını paylaştı.

KOÇ VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Takım koçu Kemal Okur, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımı kutluyorum. Buraya gelmemizde en büyük pay, bize destek veren sponsorlarımıza ait” dedi. Takım Genel Menajeri Sinan Aslan ise, “Bu başarı, emeklerimizin taçlandığı bir nokta oldu. Ciddi bir mücadele vererek şampiyon olduk” ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Suat Atasever de, “Türk bayrağını İtalya’da dalgalandırmaktan daha büyük bir gurur olamaz. Desteklerinden dolayı Tosyalı Holding’e teşekkür ediyorum. Avrupa’da daha büyük başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.