Tosyalı İskenderun Şampiyon Oldu

TÜM TURNUVADA NAMAĞLUP BAŞARI

İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen EuroCup Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Finalde İtalya temsilcisi Asina Basket’i 77-31 yenerek Avrupa kupasını Türkiye’ye kazandırdı.

ÖDÜL TÖRENİ VE BIREYSEL BAŞARILAR

Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde takımların kupaları “geleceğe ışık olsun” mesajıyla çocuklar tarafından takdim edildi. Tosyalı İskenderun, şampiyonluk kupasını alırken, takım kaptanı Özgür Gürbulak da “en iyi ilk 5” içerisinde yer alarak bireysel ödüle layık görüldü. Törende IWBF temsilcisi Ivan Dabo, turnuvaya katılan tüm ekipleri kutladı ve başarı dileklerini iletti.

DUYGULAR VE DESTEKLER

Maçın ardından Tosyalı İskenderun oyuncuları, zorlu bir turnuvayı başarılı bir şekilde tamamlamanın sevincini yaşadı. Oyuncular, “Zorlu bir turnuvayı alnımızın akıyla tamamladık” diyerek hissettiklerini dile getirdi. Takım koçu Kemal Okur, “Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımı kutluyorum. Buraya gelmemizde en büyük pay, bize destek veren sponsorlarımıza ait” ifadesinde bulundu. Genel Menajer Sinan Aslan, “Bu başarı, emeklerimizin taçlandığı bir nokta oldu. Ciddi bir mücadele vererek şampiyon olduk” dedi. Kulüp Başkanı Suat Atasever ise, “Türk bayrağını İtalya’da dalgalandırmaktan daha büyük bir gurur olamaz. Desteklerinden dolayı Tosyalı Holding’e teşekkür ediyorum. Avrupa’da daha büyük başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.