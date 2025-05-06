Tosyalı İskenderun, Şampiyon Olmayı Başardı

BAŞARI HİKAYESİ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, İtalya’da düzenlenen 2026 Avrupa Kupası ön eleme turnuvasında şampiyonluk elde etti. Kulüpten gelen bilgiye göre, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından Porto Torres’te gerçekleştirilen organizasyona katılan İskenderun ekibi, A Grubu’ndaki 4 maçını da kazanmayı başardı.

GRUP MAVİYİ YERLE BİR ETTİ

İlk karşılaşmasında Fransız temsilcisi HSB Marseille’i 80-66 yenen Tosyalı İskenderun, daha sonra İskoç takım Lothian Phoenix’i 80-41 ile geçti. Ardından İsviçre temsilcisi Rolling Rebels RCSG’ye karşı 85-54, ev sahibi Asinara Abile’ye ise 77-31’lik sonuçlarla galip geldi. Ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayan Tosyalı İskenderun, gelecek sezon Avrupa’da bir üst ligde Türkiye’yi temsil etme hırsını kazandı.

OYUNCULARIN BAŞARISI VE GÖRÜŞLER

Turnuvadaki asist kategorisinde zirveye yerleşen ve en fazla üçlük isabeti bulan kaptan Özgür Gürbulak, grubun en iyi 5’ine seçilerek dikkat çekti. Takımın diğer oyuncularından Murathan Atik, en fazla sayı atan ve ribaunt alan oyuncu olarak öne çıktı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, konuya ilişkin olarak, “Sosyal sorumluluk anlayışımızın en önemli parçalarından biri spora ve sporcularımıza destek olmaktır. Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübünün Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” diye belirtti.