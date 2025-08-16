Haberler

Tottenham, Burnley’yi 2-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Premier Lig’in açılış haftasında, Tottenham, ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaştı. Ev sahibi Tottenham, zorlu mücadeleyi 2-0’lık skorla kazanarak sezonun ilk üç puanını elde etti. Maçın her anında rakibine üstünlük sağlayan Tottenham, galibiyet gollerini 10. ve 60. dakikada Brezilyalı forvet Richarlison, 66. dakikada ise Brennan Johnson ile buldu.

SONUÇ VE ETKİLERİ

Bu sonuçla Tottenham, geçen sezonu kötü geçirmesinin ardından yeni sezon başlangıcını olumlu bir şekilde yaptı. Burnley ise ilk maçında henüz puanla tanışamadı ve zorlu bir başlangıç yaşadı. İlerleyen haftalarda Tottenham, Manchester City karşısında mücadele edecekken, Burnley saha avantajıyla Sunderland’i ağırlayacak.

ÖNEMLİ

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

