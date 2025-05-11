Tottenham Crystal Palace Hangi Kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tottenham ile Crystal Palace arasındaki önemli mücadele için izleyiciler, bu maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İngiltere Premier Lig çatısı altında oynanacak olan bu karşılaşmanın yayını ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Tottenham Crystal Palace maçını hangi kanallar gösteriyor? İşte bu maçın yayın bilgileri.

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Tottenham ve Crystal Palace maçı, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. Bu önemli karşılaşma, 11 Mayıs Pazar günü saat 16:15’te başlayacak. Şu an itibarıyla maç henüz başlamadı. Takımlar, Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bir araya gelecek.