Tottenham’da Galatasaray Maçı Öncesi Sakatlıklar

SON DAKİKA GELİŞMELER

Son olarak EFL Cup’da Manchester City’i 2-1 mağlup eden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi Aston Villa’yı ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek bu önemli maç için hazırlıklarını sürdüren Londra ekibinin kadrosunda 5 oyuncunun sakatlık durumu belirsizliğini koruyor.

Sakatlıklar Hakkında Açıklama

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, sakatlıkları bulunan futbolcular arasında yer alan Micky van de Ven’in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini ve milli aradan sonra takıma geri döneceğini belirtti. 23 yaşındaki Van de Ven, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Lig Kupası’ndaki Manchester City karşılaşmasının 14. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalmıştı. Galatasaray ile Tottenham arasındaki maç 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te RAMS Park’ta gerçekleşecek.