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Spor

Tottenham’dan Galibiyet Sonrası Yıldız Kaybı

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GALATASARAY’IN RAKİBİ ZAFER KAZANDI

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Tottenham, evinde Aston Villa’yı 4-1’lik skorla yenmeyi başardı. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede ev sahibi ekip, galibiyetini sağlayan golleri 49. dakikada Brennan Johnson, 75 ve 79. dakikalarda Dominic Solanke ile 90+6. dakikada James Maddison’ın ayaklarından elde etti.

ASTON VİLLA’NIN TEK GOLÜ

Konuk takım Aston Villa’nın tek golü ise 32. dakikada Morgan Rogers’tan geldi. Bu sonuçlar sonrası 16 puana ulaşan Tottenham, ligde 7. sırada kendine yer buldu. Aston Villa ise 18 puanla 5. basamakta konumlandı.

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