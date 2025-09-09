Haberler

Tottenham’dan Solanke’den Forma Paylaşımı

DOMİNİC SOLANKE’DEN SÜRPRİZ FORMALARI AÇIKLAMASI

Tottenham Hotspur’un İngiliz golcüsü Dominic Solanke, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süredir biriktirdiği forma koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında birçok futbolcunun formasını sakladığını gösteren Solanke, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in de formasını koleksiyonuna eklediği görülüyor.

OSIMHEN HATIRLATMASI

Solanke’nin geçmişte verdiği bir röportajda “en beğendiği golcü oyuncular” arasında Osimhen’i saydığı anlar hafızalarda canlanıyor. Tottenham’ın Galatasaray’a karşı oynadığı ve 3-2 kaybettiği maçta Solanke, Osimhen’le karşı karşıya gelmişti. O maçta Osimhen, 2 gol atarak dikkat çekmişti.

FORMA KOLEKSİYONU

İşte Solanke’nin çok çeşitli futbol forması koleksiyonu, hem kendi kariyerine hem de karşılıklı mücadele ettiği diğer futbolcularla olan ilişkisine ışık tutuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.