Tottenham’dan Solanke’den Forma Paylaşımı

DOMİNİC SOLANKE’DEN SÜRPRİZ FORMALARI AÇIKLAMASI

Tottenham Hotspur’un İngiliz golcüsü Dominic Solanke, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süredir biriktirdiği forma koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında birçok futbolcunun formasını sakladığını gösteren Solanke, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in de formasını koleksiyonuna eklediği görülüyor.

OSIMHEN HATIRLATMASI

Solanke’nin geçmişte verdiği bir röportajda “en beğendiği golcü oyuncular” arasında Osimhen’i saydığı anlar hafızalarda canlanıyor. Tottenham’ın Galatasaray’a karşı oynadığı ve 3-2 kaybettiği maçta Solanke, Osimhen’le karşı karşıya gelmişti. O maçta Osimhen, 2 gol atarak dikkat çekmişti.

FORMA KOLEKSİYONU

İşte Solanke’nin çok çeşitli futbol forması koleksiyonu, hem kendi kariyerine hem de karşılıklı mücadele ettiği diğer futbolcularla olan ilişkisine ışık tutuyor.