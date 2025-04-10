Tottenham-Eintracht Frankfurt Maçı 10 Nisan

MAÇ TARİHİ VE SAATİ
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı, 10 Nisan 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22:00’de düzenlenecek. Bu önemli karşılaşma, Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
CANLI İZLEME DETAYLARI
Futbolseverler, zorlu Tottenham-Eintracht Frankfurt mücadelesini TNT Sports 3 kanalı ve Discovery+ platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
TAKIM KADROLARI
Tottenham takımında yer alan oyuncular: Vicario, Romero, Davies, Spence, Porro, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke. Eintracht Frankfurt’un kadrosunda ise: Santos, Koch, Theate, Collins, Brown, Skhri, Tuta, Bahoya Negoce, Larsson, Götze, Ekitike bulunuyor.