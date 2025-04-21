Tottenham Nottingham Forest Maçı İşleniyor

CANLI MAÇ SKORU

Tottenham ile Nottingham Forest arasında oynanan karşılaşma 2-0’lık Nottingham Forest avantajıyla sürüyor. Maçta yaşanan gelişmeler ve anlık skorlar büyük bir merakla takip ediliyor.

MAÇIN İZLENEBİLMESİ İÇİN GEREKENLER

Tottenham Nottingham Forest maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek isteyenlerin belirli bir platform kullanıcısı olması gerekiyor. Maç, akşam saat 22.00’de başlayacak.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Karşılaşma, Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Maçın heyecanı, futbolseverler arasında giderek artıyor.