Toulouse ve Samsunspor Akademilerinden Ortak Antrenman

FRANSIZ FUTBOLCUK KULÜBÜNÜN ZİYARETİ

Fransız futbol kulübü Toulouse FC’nin Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve antrenörleri, Samsunspor akademisinde U13 takımıyla antrenman yaptı. Samsunspor ile Toulouse FC arasındaki iş birliği dahilinde, Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Rémy Loret, Toulouse U13-U15 yaş grupları Teknik Koordinatörü ve U15 Teknik Sorumlusu Ludovic Graugnard, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Akademi Teknik Koordinatörü Cedric Cattenoy, Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleri bir araya geldi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR VE EĞİTİCİ SUNUMLAR

Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde Samsunspor U13 takımıyla teknik çalışmalar yapan Toulouse ekibi, ardından otelde teorik sunumlar gerçekleştiriyor. Bu ziyarette, 2024-2025 futbol sezonu için Toulouse FC ile Samsunspor arasında stratejik, teknik ve yönetsel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.