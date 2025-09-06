Tour Of İstanbul’un Üçüncü Etabı Tamamlandı

TOUR OF İSTANBUL’UN ÜÇÜNCÜ ETABI ARNAVUTKÖY’DE BİTTİ

Tour of İstanbul’un üçüncü etabı Arnavutköy’de başarıyla tamamlandı. Yarışta, Team Polti – VisitMalta takımından Giovanni Lonardi, 02:24:31’lik zamanıyla birinci oldu. 165,7 kilometrelik en uzun etabın başlangıcı, 106 bisikletçi için saat 10.30’da Arnavutköy Belediyesi önünden nötral startla verildi. Hava koşulları nedeniyle gerçek start 12.10’da yapıldı ve yarış saat 14.30’da yine Arnavutköy Belediyesi önünde son buldu. Zorlu şartlar altında mücadele eden Giovanni Lonardi, etabı birinci bitirerek büyük bir başarı elde etti. İkincilik TotalEnergies ekibinden Emilien Jeanniere’ye, üçüncülük ise Tarteletto – Isorex takımından Timothy Dupont’a gitti.

ZORLU KOŞULLAR VE YARIŞIN TEMPOSU

Zorlu hava koşulları ve Arnavutköy’ün engebeli parkuru, tırmanışlar ve teknik inişlerle yarışın temposunu artırdı. Bisikletçiler, 64,9. kilometredeki üçüncü kategori tırmanış priminde yeşil mayo için nefes kesen bir mücadele verdiler. Aynı rekabet 80,8. kilometredeki sprint kapısında da devam etti. Bu iki nokta, genel klasmanı etkileyen kritik anlar olarak kaydedildi. 165,7 kilometrelik parkuru Arnavutköy Belediyesi önünde tamamlayan sporcular, hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de stratejik zekalarını sergilediler.

LİDER FORMALAR YENİDEN ELDEN GEÇMEDİ

Arnavutköy etabının ardından lider formalar ödül töreninde dağıtıldı. Başarılı bir performans sergileyen Mauro Cuylits, genel klasman, en iyi sprinter ve en iyi genç sporcu formalarını korudu. Robbe Claeys ise en iyi tırmanışçı formasıyla mücadele etmeyi sürdürdü. Lider formalar, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Umut Karagöz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Gündem ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz tarafından verildi.

GÜVENLİK HER ZAMAN ÖNCELİK

Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, yarışla ilgili görüşlerini aktarırken, “Nötral bölümden sonra yağış şiddetini artırdı ve yol kaygan hale geldi. 24 kilometre boyunca yağmurun dinmesini bekledik fakat yağış devam edince, sporcular için risk oluşturduğu için yokuş primine kadar yarışı nötralize etme kararı aldık. Sonrasında yağmur dinince, genel klasman süreleri alındıktan sonra isteyen sporcuların etap galibiyeti için mücadele etmelerine izin verdik. Bu sayede yarış kazasız bir şekilde tamamlandı. Güvenlik her zaman olduğu gibi bugün de önceliğimiz oldu.” dedi. Yarışın final etabı, yarın saat 08.30’da Fatih’te Vatan Caddesi’nden başlayacak ve 94,3 kilometrelik parkur, yine aynı noktada saat 10.30’da sona erecek.