Tove Jansson Sergisi Sanatseverlerle Birleşti

MODERN FİN ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI SERGİDE

Tove Jansson’un orijinal eserlerinden ortaya çıkan “Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi”, sanat tutkunlarıyla buluştu. Beyoğlu’nda yer alan Aynalı Geçit’teki serginin resmi açılışına, Finlandiya’nın Türkiye Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Tove Jansson’un yeğeni Sophia Jansson ile Ayrıntı Yayın Grubu Direktörü Gökçe Alper katılım gösterdi.

SERGİ ÜÇ KURUMUN ORTAKLIĞINDA DÜZENLENİYOR

Sergi, Ayrıntı Yayınlarının çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Tampere, Finlandiya’daki Home of Moomin Museum iş birliğiyle hazırlanıyor. Ziyaretçilere, sanatçının eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tabloları tanıtılacak. Ayrıca, Finlandiya’nın Tampere kentinde bulunan müzeye sanatçının bağışladığı 40 eserlik bir seçki sunulacak.

SERGİ ZİYARETLERE AÇIK

“Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi” olarak adlandırılan etkinlik, 17 Mayıs’a kadar sanatseverlerin ilgi ve beğenisine açılacak.