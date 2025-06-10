Toy Kuşu Van’da Tedavi Ediliyor

YARALI KUŞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Muş’ta ateşli silahla yaralanan nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşunun tedavisi Van’da sürüyor. Geçen ay Muş’ta kanadından vurulmuş olarak bulunan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne ait Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Tedavi süreci buradaki ekipler tarafından devam ettiriliyor.

MERKEZ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yaban hayvanlarının doğaya dönmesi için ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak toy kuşumuz Muş’ta yara halde bulunup DKMP 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muş Şubesi yetkilileri tarafından bize getirildi” diyor. Alınan tedaviyle birlikte hayvanın durumu üzerine detaylı bilgi de veriyor.

TEDAVİ SÜRECİ VE GERI DÖNÜŞÜ

Prof. Dr. Lokman Aslan, yapılan yoğun bakım ve muayenelerin ardından “Radyolojik muayenesinde herhangi bir saçma tanesine rastlanmadı. Kanadında açık bir yara var. Büyük ihtimalle ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yaralanmış ve ilk tedavisini yaptık” şeklinde bilgi veriyor. Tedavi sonrası aşamaların gerçekleşeceğini ve kuşun, uygun hale geldiğinde Muş ovasındaki doğal yaşam alanına geri döneceğini ekliyor.